[Document] L’Ordre des Avocats se défend de tout « réflexe corporatiste »

Lors d’une conférence de presse, lundi dernier, Ismaïla Madior Fall a pointé le corporatisme du barreau sénégalais après l’arrestation et l’incarcération de l’avocat Me Babacar Ndiaye, finalement libéré. Dans le viseur du ministre de la Justice un communiqué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, publié dimanche dernier, dans lequel celui-ci réclamait l’arrêt des poursuites contre leur collègue.



Dans un nouveau communiqué, l’Ordre des avocats répond au ministre, en mettant sur la table des arguments juridiques prouvant à ses yeux l’illégalité des poursuites contre Me Babacar Ndiaye. Seneweb vous propose l’intégralité du texte.