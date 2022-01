La Cour d’appel de Tambacounda bientôt opérationnelle

La Cour d’Appel de Tambacounda va bientôt être opérationnelle. En effet, le bâtiment a été inauguré hier mardi par le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall en compagnie des autorités judiciaires et administratives de la région.





Le quotidien ‘’Tribune’’ rappelle que la création de la Cour d’appel de Tamba relève d’une demande sociale des habitants des régions de Tamba et Kédougou. Et que tout est fin prêt pour la prise de fonction des magistrats et travailleurs de la justice affectés dans cette Cour d’appel.





L’objectif est de rapprocher les justiciables de la justice et de lutter contre les obstacles majeurs de l’accès à la justice.