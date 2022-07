La «Force spéciale» en prison : qui occupe quelle chambre à Rebeuss

Les dix membres de la «Force spéciale» placés sous mandat de dépôt mercredi dernier par le juge du deuxième cabinet, sont envoyés à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Dans son édition de ce jeudi, L'Observateur révèle que ces derniers sont répartis dans trois chambres de la prison.



Le journal précise que Bouna Ba, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Assane Dramé et Babacar Ndao sont écroués à la chambre 3. Abdoulaye Ndiaye, Abdoul Aziz Niang, Ibrahima Diédhiou et Madické Diop occupent la chambre 12.



Mor Guèye, pour sa part, est envoyé à la chambre 17. Cet ancien élément des Sapeurs-Pompiers est présenté comme le spécialiste des incendies de la bande. L’exploitation de son téléphone et son audition ont permis de découvrir plusieurs détails du plan supposé de la «Force spéciale».



Les membres de ce groupe sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, destruction de biens appartenant à l’Etat, notamment. Ils sont accusés d’avoir voulu installer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin.



Le onzième membre de la bande, François Mancabou, n’est pas encore déféré au parquet. Blessé durant sa garde à vue, il reçoit des soins dans une structure sanitaire.