La masseuse Aïssata Ba à Me El Hadj Diouf : “Je ne suis pas une fille qu’on vend”

Après Ndeye Khady Ndiaye et Adji Sarr, c’est autour des témoins de se présenter à la barre. La première est l’ex-masseuse, Aïssata Ba dit Maman Ba. Cette dernière est revenue sur les faits qui se sont produits le 2 février notamment.



Elle s’est ensuite prêtée à une séance de question-réponse. C’est là que la tension a commencé à monter notamment lors de la prise de parole de Me El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr. Cette dernière s’est sentie offensée lorsque Me Diouf a évoqué une probable pratique qui consiste à « vendre les filles ».



«Maître je ne suis pas une fille qu'on vend ,avec tout le respect que je vous dois" a-t-elle rétorqué. Une réponse qui a suscité des applaudissements dans la salle d’audience.



Par ailleurs, Adji Sarr a rappelé sa relation avec Aïssata Ba. « Nos mamans étaient amies, et c'est moi qui l'ai amené à Sweet Beauté » a expliqué Adji Sarr. Raison pour laquelle, « j'étais prête à lui donner 100.000 F après notre confrontation devant le capitaine Touré. J'avais esté en justice contre notre patronne commune et je voulais qu'elle rentre » a poursuivi Adji Sarr.