La Satrec va perdre plus de 2 milliards F CFA le 25 avril prochain

Coup dur pour la société Satrec, spécialisée dans la fabrication et le reconditionnement de produits laitiers. Le tribunal vient de mettre en vente deux de ses Titres fonciers (TF) saisis. L’audience d’adjudication est fixée au 25 avril prochain.



Libération, qui donne l’information, précise que les TF concernés sont situés à la Zone franche industrielle (TF n°12 350/DP) et à la Zone industrielle de Mbao (TF n°12 572/DP). Le journal ajoute ces biens, qui valent, respectivement, 1 milliard 480 millions 434 mille francs CFA et 845 millions, ont été saisis à la requête de la société Glandia Ireland Dac.