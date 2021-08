« Cirque noir » : Le producteur et 5 acteurs auteurs des scènes obscènes déférés, les 11 autres libérés

L’enquête avance à grands pas sur l’affaire des membres du groupe auteur du film polémique « Cirque noir » arrêtés par la Division de la cybercriminalité de la police nationale. En effet, 6 d’entre eux, dont Wizzy, acteur et producteur de la série, ont été déférés au parquet, ce mardi. Selon Emedia, seuls les acteurs qui apparaissent dans des scènes obscènes ont été retenus en garde à vue. Les 11 autres, après avoir été entendus, ont été libérés, lundi.





Piégés et arrêtés, ces 17 jeunes, acteurs, producteur et réalisateur, interpellés entre Saly, Mbour et Ngaparou sont poursuivis pour attentat à la pudeur, outrage public et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. La bande de jeunes a été arrêtée suite à une plainte de l’ONG islamique Jamra et ses alliés du Comité de défense des valeurs morales (CDVM).