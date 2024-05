«Dealers de crack sénégalais» : mauvaise nouvelle pour Eric Zemmour

Le polémiste d’extrême droite français Eric Zemmour va comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir déclaré en mai 2021, sur Cnews, que les trafiquants de crack (dérivé de la cocaïne) en France sont des Sénégalais. Partant de là, il avait proposé entre autres mesures ciblées de renvoyer ces derniers chez eux et de faire pression sur leur gouvernement «pour qu’il les reprenne».



Cette déclaration avait suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et poussé l’association «La Maison des potes» à porter plainte contre l’éditorialiste de la chaîne de Vincent Bolloré. Parmi les avocats en charge de conduire la procédure figure le sénégalais Me Ousseynou Babou.

Dans un premier temps, le procureur de la République de Paris avait classé la plainte sans suite. Mais le parquet demandera finalement des poursuites contre Zemmour. «La juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris vient de renvoyer le journaliste-polémiste français devant le tribunal correctionnel de Paris», renseigne Bés Bi.