«Excès de pouvoir» : Adama Gaye traine en justice le ministre de la Justice

Invité dans l’émission «Grand Jury», ce dimanche, sur la Rfm, le journaliste et ancien pensionnaire de Rebeuss, Adama Gaye, a fait une annonce de taille. En effet, l’ancien chroniqueur à «Jeune Afrique» a porté plainte contre le garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall.Selon l’écrivain, le Tribunal de grande instance de Paris est une juridiction habilitée à juger les actes commis par Me Malick Sall «qui est de nationalité française, pour excès de pouvoir».Il explique également qu’«une plainte avec constitution de partie civile va être déposée contre Me Malick Sall au Tribunal de grande instance de Paris. J’ai instruit mes avocats pour porter plainte contre le ministre de la Justice que je connais depuis une quarantaine d’années et qui est de nationalité française».