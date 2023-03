«Force occulte» : journée décisive pour deux hauts responsables de Pastef

Dr Seydou Diallo et Abdou Aziz Goudiaby seront fixés sur leur sort ce mercredi. Le premier est le coordonnateur de Pastef à Yeumbeul Sud. Il a été arrêté par la DIC. Le second est le secrétaire général de la Jeunesse patriote du Sénégal (JPS)/Section Keur Massar. Il a été placé en détention par la brigade de recherches de la localité. D’après Libération, ces deux responsables du parti de Ousmane Sonko seront déférés au parquet ce 29 mars.



Dr Seydou Diallo est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’État, appel à l’insurrection et appel à la violence. Il a éveillé les soupçons des policiers à cause de ses transferts d’argent à des personnes arrêtées lors des manifestations du 16 mars. Pour sa défense, il laisse entendre que ces fonds sont une aide destinée à ses camarades de parti qui en ont besoin.



Abdou Aziz Goudiaby, pour sa part, doit répondre des chefs de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, participation à un mouvement insurrectionnel, participation à une manifestation non autorisée, actions diverses et rassemblements causant des dommages aux personnes et aux biens. Libération rapporte que les gendarmes l’accusent d’être l’un des hommes en cagoule qui proféraient des menaces lors des manifestations de Keur Massar.



Le journal informe que trois autres personnes sont recherchées dans le cadre de cette enquête. Elles sont visées par une délégation judiciaire du Doyen des juges du tribunal de Pikine/Guédiawaye.