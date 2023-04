«Tentative d’assassinat de Sonko» : exposé à une arrestation, Dr Boulos est sauvé par un…

Pour avoir refusé de révéler aux enquêteurs de l’affaire de la présumée tentative d’assassinat de Ousmane Sonko, le contenu du bulletin médical de ce dernier, qu’ils ont consulté après les événements du 16 mars dernier, Dr Mbagnick Ngom et son collègue Samir Simon Boulos ont été convoqués à la Sûreté urbaine (SU). Après avoir été auditionné au commissariat central, le premier a été placé en garde à vue et déféré au parquet.



Le second, pour sa part, n’a pu se rendre dans les locaux de la SU. Dr Samir Simon Boulos a envoyé son avocat. D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier s’est rendu sur place muni d’un certificat médical attestant que son client est souffrant et donc incapable de déférer à la convocation qui lui a été servie. Le journal renseigne que la robe noire a ainsi demandé et obtenu le report de l’audition du médecin.



En ce moment, rapporte Libération, Dr Boulos est hospitalisé à la clinique Madeleine de Dakar. Il est donc sauvé d’une éventuelle arrestation par son certificat médical.



La convocation des deux médecins a été ordonnée par le procureur de la République. Elle entre dans le cadre de l’enquête sur la présumée tentative d’assassinat de Ousmane Sonko.