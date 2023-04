«Top Cas» : les aveux de «Thioro Makhou Mandela» de Walf TV, sa grossesse et le «pervers sexuel» de SEN TV

Les personnes déjà arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les groupes «Top Cas» seront déférées au parquet ce mercredi. C’est du moins la révélation de L’Observateur. Il s’agit de Kiné Anna Diop, Rokhaya Daba Tine, la commerçante Mame Bassine Niang et l’étudiante en ingénierie juridique Amy Cissé Mbaye.



Le journal informe que, dans le cadre de ce dossier, les arrestations vont se poursuivre. Les auditions de témoins, aussi. Et parmi les témoignages attendus, celui de Thioro Diouf.



Cette journaliste de Walf TV est titulaire du compte Messager «Thioro Makhou Mandela». Elle a été convoquée et entendue, en présence de son avocate, Me Aïssatou Sabara, après que les enquêteurs ont découvert sur le téléphone de Rokhaya Daba Tine des échanges sur Messenger entre elle et cette dernière.



L’Observateur révèle que sa première audition a été suspendue. Pour quelle raison ? Le journal informe que la journaliste, enceinte de sept mois, dit-on, s’est plainte de douleurs au ventre. Elle sera autorisée à rentrer chez elle à sa demande et après avoir déclaré qu’elle ne sentait plus son bébé bouger dans son ventre.



Son audition sera poursuivie ce mercredi, d’après L’Obs. Qui renseigne que Thioro Diouf a reconnu être membre des groupes «Top Cas 221» et «Kay ma dey la». Qu’elle a exposé de nombreux «cas» à Rokhaya Daba Tine, notamment celui d’un certain «Djiguel», producteur à la Sen TV, décrit dans un des groupes comme un «pervers sexuel».