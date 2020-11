Latif Coulibaly en justice pour 10 millions

Le nouveau ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, a porté plainte contre Expert-Auto.Il reproche à la société d’avoir abîmé sa voiture qu’elle devait remettre à neuf pour une facture de 10 millions Fcfa.D'après L'Observateur, le ministre avait remis l’argent au courant du mois de décembre 2018 et payé intégralement la somme le 17 janvier 2019.Malgré tout, Latif Coulibaly n’a pas été satisfait des services de dépannage d’Expert-Auto.Le ministre a obtenu gain de cause, car le tribunal a condamné la société qui devra payer 20 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts.