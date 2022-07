Le bain mystique, les cauchemars, le coup mortel : M. Ciss sauvé de justesse de la prison à vie

Bain mystique

Peint par sa famille comme un homme calme, très respectueux et adorable envers les siens et les voisins, M. Ciss a vu sa vie basculer le jour où il a rencontré un marabout. De ce dernier, le pêcheur a reçu des talismans et autres poudres pour se laver. Depuis le jour où il a utilisé les talismans, ses nuits étaient hantées par des fauves qui l'attaquaient dans son sommeil. Sa jovialité l'a quitté, il commence à s’isoler dans son coin.





Un jour, secoué par de terribles maux de tête, il s'attaque à sa femme, F. Faye. Il le mord aux doigts, puis la jette à terre avec son enfant. Les faits se sont déroulés à Takhoum, le 04 juillet 2015. M. Ciss a été jugé, aujourd’hui, par la chambre criminelle de Mbour.





Ce jour-là, M. Ciss a quitté sa maison pour se rendre chez sa famille avec la ferme volonté de tuer son père.





Armé d'un bâton, il trouve leur voisine O. Fall, devant la maison familiale. Il lui assène trois coups de bâton.





Chez sa famille, il s'acharne sur les membres de la maisonnée. Son frère qui était à des funérailles est appelé dare-dare à la maison. Ce dernier lui oppose une farouche résistance et confisque le bâton détenu par le prévenu.





De nouveau, M. Ciss va se saisir d'un pilon pour, dit-il, tuer son père. Au moment où il se dirigeait vers son père, il croise sa grand-mère à qui il a donné un coup de pilon à la nuque. Sa grand-mère tombe et il se dirige vers son père. Sa mère, K. Faye, essaie de s'interposer mais reçoit un coup de pilon qui fracasse son bras.





Les voisins, alertés, sont venus au secours de la famille Ciss qui luttait contre la furie de M. Ciss. Maintenu et ligoté, il sera mis à la disposition de la gendarmerie.

Après s'être ressaisi et retrouvé ses esprits, M. Ciss ne se souvenait plus de rien. Le soir M. Séne, la grand-mère âgée de 80 ans, meurt d'un traumatisme.





Le procureur a requis la perpétuité contre M. Ciss pour meurtre sur la personne de M. Séne et tentative de meurtre sur M. Ciss, K. Faye et O. Fall.





N'eût été les prouesses de son avocat Me Mouhamed Fadel Fall et la clémence du tribunal, M. Ciss serait aujourd'hui condamné à la perpétuité.

Mais son avocat a plaidé l'irresponsabilité dû à un coup de folie. Il a invoqué les réalités sociales et mystiques de la vie en pays Sérère.





''Sa réaction était inattendue. C'est quelqu'un qui est de commerce très facile. Ce n'était pas pour donner la mort'', a expliqué Me Fall.





Il a invité la chambre criminelle à faire bénéficier son client de circonstances atténuantes.





Les faits de meurtre et de tentative de meurtre ont été disqualifiés en coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort.