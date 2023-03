Le contrôle judiciaire acté : Waly Diouf Bodian détenu sous bracelet électronique

La sortie du Bureau exécutif national (BEN) du Syndicat autonome des agents des Impôts et Domaines (SAID) en est pour quelque chose. L’inspecteur des Impôts et des Domaines, Waly Diouf Bodian, par ailleurs membre du cabinet d’Ousmane Sonko est mis sous contrôle judiciaire et placé sous surveillance électronique ou bracelet électronique.





Ancien secrétaire général du Syndicat Autonome des agents des Impôts et des Domaines (SAID) et actuel Directeur Adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), l’inculpé d’offenses faites aux institutions de l’État visé par l’article 80, a été arrêté le 16 mars dernier, lors de la date du procès opposant le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang au leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko pour diffamation relative au dossier du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC).





Ainsi, il a été placé sous mandat de dépôt, mercredi dernier, par le juge d’instruction du 3ème cabinet.