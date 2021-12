Le juge douche la Sar et Petrosen

C'est un cinglant désaveu que le juge des référés vient d'administrer à la Sar et à Petrosen. Ces dernières avaient assigné Locafrique pour forcer ce dernier à voter la résolution autorisant la recapitalisation et une levée de fonds aux contours opaques. Le tribunal a tout simplement estimé que Locafrique était dans son droit avant de désavouer la Sar et Petrosen.