Le juge Yaya Amadou Dia rétrogradé

Le Conseil de discipline de la magistrature a vidé le contentieux qui oppose Yaya Amadou Dia, conseiller à la Cour d’appel de Kaolack, à Ousmane Kane, premier président de cette juridiction.Si le dernier nommé a écopé d’un blâme, le magistrat Dia, lui, a été rétrogradé.De magistrat hors hiérarchie, le juge Yaya Dia passe à magistrat du 1er degré.Le rapport de l’Inspection générale de l’Administration et de la Justice (IGAJ), parcouru par Le Quotidien, renseigne que tous les actes posés par le magistrat Dia sont constitutifs d’une violation manifeste de son serment.En réalité, le conseiller à la Cour d’appel de Kaolack a manqué gravement aux devoirs de sa charge, mentionne le rapport."ll a manqué de loyauté et de discrétion", souligne le document. Lequel précise que "ses accusations sont imprécises et vagues".