Nouveaux rebondissements dans l'affaire Lac 2

Seneweb en sait un peu plus sur les derniers développements de l'affaire Pape Ansou Cissé alias "Lac de Guiers 2". Nos sources informent que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a criminalisé le dossier de ce célèbre lutteur, en ouvrant une information judiciaire, avant de requérir le mandat de dépôt.





À cet effet, le juge d'instruction du 2e cabinet chargé du dossier a inculpé et placé sous mandat de dépôt le chef de file de l’écurie Walo pour association de malfaiteurs et escroquerie. Il séjourne à la prison de Rebeuss. Les plaignants sont au nombre de 17 et le préjudice provisoire est évalué à une cinquantaine de millions de francs CFA.





Selon des sources de Seneweb, le procureur a lancé un mandat d'arrêt contre l'acolyte de Lac 2, Abdou Salam Diagne.





Pour rappel, déféré hier jeudi par les éléments du commissariat central de Guédiawaye, Lac 2 avait fait l'objet d'un retour de parquet.