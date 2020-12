Le procès de 3 pères ayant aidé leurs enfants à émigrer divise le Sénégal

Un migrant sénégalais secouru au large de la Libye, fin novembre 2018. (Image d'illustration) AP Photo/Javier Fergo

Trois pères de famille sont poursuivis au Sénégal pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. L'un de ces jeunes, mineur, est décédé en mer fin octobre : il s'appelait Doudou et rêvait de devenir footballeur. Le jugement est attendu ce mardi à Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Le procureur a requis 2 ans de prison.





Des pères de famille sur le banc des accusés. Ils sont jugés pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "complicité de trafic de migrants". Depuis quelques mois, les départs reprennent de plus belle, depuis les plages de Mbour, Dakar ou encore Saint-Louis. Des dizaines de candidats au voyage entassés sur des pirogues surchargées qui tentent de rejoindre l'Espagne en dépit de conditions météo difficiles dans l'Atlantique en cette période de l'année. Des embarcations qui prennent l'eau. Des moteurs en surchauffe. Les pêcheurs ramènent des corps. Les récits dramatiques se succèdent dans les journaux.





Pour le procureur, ceux qui ont laissé partir leurs enfants dans ces conditions ont fait preuve de grave négligence en organisant leur voyage. Le jeune Doudou Faye a trouvé la mort en mer. Son père avait payé un passeur 250 000 FCFA (un peu moins de 400 euros). Il n'a pas parlé de ce projet à la mère de l'adolescent. Une affaire qui a suscité émotion et indignation au Sénégal, et à l'étranger.





Naufrages





Des jeunes, mineurs, qui embarquent à destination de l'Europe avec des rêves plein la tête, Moustapha Diouf en a connu beaucoup. Président de l'AJRAP, l'association des jeunes rapatriés de Thiaroye sur Mer près de Dakar, il a lui-même fait la traversée en pirogue en 2006, vers les îles Canaries. "Depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a des parents qui poussent leurs enfants à partir" explique-t-il.





Moustapha Diouf est lui-même père de famille. Quand il évoque le cas de Doudou, il ne peut s'empêcher de penser à son fils de 14 ans. "La tempête, le froid, le manque d'eau, c'est insoutenable", se souvient-il avant d'ajouter : "Vous voyez ce qui se passe ici ? On ne peut pas retenir les gens… Il y a beaucoup de lassitude. On est fatigué. On nous parle de l'émergence au Sénégal, mais nous, nous ne sommes pas parvenus à émerger". Lors de son procès, le père de Doudou Faye a dit "regretter" son acte. Ses avocats affirment que ce père "avait l'espoir d'un avenir meilleur pour son enfant, et qu'il puisse aussi aider sa famille". Pour la défense, ces pères ne sont "pas des coupables, mais bien des victimes". Des avocats qui disent "ne pas comprendre la nouvelle stratégie du parquet"





Un procès pour dissuader ?





Jusqu'à présent, les autorités sénégalaises s'employaient surtout à démanteler les réseaux de passeurs, et à interpeller de temps à autre les migrants qui voulaient monter à bord, ou ceux qui organisaient les départs à terre. Pour le sociologue Aly Tandian, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur de l'Observatoire sénégalais des migrations, "viser" directement les familles des candidats à l'immigration est une première.





"Le Sénégal s'est engagé dans une politique répressive, ce procès est destiné à alerter et clarifier la position du Sénégal. On a pu entendre des critiques dénonçant la quasi absence des autorités et leur incapacité à résoudre le problème, donc ce procès est une réponse forte apportée par l'État" conclut-il.





L'État rejette toute responsabilité





Interpellée lors d'une conférence de presse fin novembre, la ministre de la Jeunesse préfère pointer du doigt la "pression sociale". Pour Néné Fatoumata Tall, les exigences sont fortes vis-à-vis de la jeunesse "dans leurs quartiers, dans leurs maisons". Elle en appelle au sens de la responsabilité. Selon elle, il faut que les familles arrêtent de dire tous les jours à leurs enfants "que telle personne (partie à l'étranger) a réussi à construire un immeuble pour ses parents, alors qu'il n'est pas mieux élevé que toi (resté au pays). Ces mots reviennent souvent dans les foyers et c'est une pression insupportable", affirme la ministre.