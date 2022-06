Le procès de Déthié Fall et Mame Diarra Fam renvoyé au 27 juin

Les députés Mame Diarra Fam et Dethié Fall vont devoir prendre leur mal en patience. Et pour cause, leur procès prévu ce 22 juin a été renvoyé au 27 juin en audience spéciale. Le prétexte évoqué est que la salle n'est pas assez grande pour contenir 84 personnes. Chose que fustige Abass Fall, adjoint à la mairie de Dakar et membre de Pastef. "Ce n'est qu'un prétexte pour humilier davantage nos camarades en les maintenant en prison" a-t-il déclaré.



Dethié Fall et Mame Diarra Fam ont été arrêtés vendredi dernier, le premier devant son siège, la dernière à la devanture du domicile du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Au tribunal, certaines figures de l'opposition ont fait le déplacement en soutien à leurs camarades.