Le procès des 25 agents de Twyford reporté au 11 mai prochain

Atteinte à la liberté de travail, dégradation et destruction de bien public, violences, provocation et participation à un attroupement interdit. Voilà les faits qui sont reprochés au 25 travailleurs de l'usine de production de carreaux Twyford.La barre du tribunal était trop étroite pour contenir les 25 agents qui ont tous contesté les faits.Face à cette vague de contestations, la présidente de séance a demandé le renvoi du procès afin de faire comparaître la partie civile.Leur avocat, Me Fadel Fall estime que ses clients "ne sont pas des bandits", il a ainsi demandé une liberté provisoire pour les 25 agents."Ce ne sont pas des délinquants qui risquent de perturber la quiétude des gens. Ce sont des ouvriers qui ont juste dénoncé leurs mauvaises conditions de travail", défend Me Fall.Le parquet a rejeté la liberté provisoire. Qui sera finalement accordée aux 25 agents par le tribunal.Il faut aussi signaler que toute la direction de l'Union Démocratique des Travailleurs du Sénegal (Udts) était au procès pour soutenir ces agents qui sont affiliés à leur syndicat, avec à leur tête leur secrétaire général, Mariama Diallo.