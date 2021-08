Le procès du manager de Viviane Djidiack Diouf encore renvoyé

Prévu hier, le procès de Djidiack Diouf a été encore renvoyé. Les deux parties avaient convenu d’un renvoi au 24 novembre prochain.



Mais, informe le quotidien Les Échos, le juge du tribunal correctionnel a fixé la date du 10 novembre 2021 pour juger le manager de la chanteuse Viviane.



Pour rappel, Djidiack Diouf, Petit Mbaye et Cie ont été inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux dans un document administratif.



Placés sous mandat de dépôt, plusieurs inculpés -dont Djidiack Diouf, Petit Mbaye et la secrétaire à l’ambassade- vont bénéficier d’une liberté provisoire.