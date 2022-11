Le Procureur requiert l'emprisonnement contre Pape Alé Niang

Le journaliste Pape Alé Niang en prison. Tel est le réquisitoire du procureur. Toutefois, le dernier mot revient au juge d’instruction Mamadou Seck en charge du dossier.



Selon Me Khoureyssi Ba, un des conseils du patron du site Dakar Matin, leur client est inculpé des chefs de divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques (Articles 64, 370, 430 et 255 du Code Pénal).



«Ayant visé en renfort l'article 139 du Code de Procédure pénale pour requérir le mandat de dépôt, le Premier Substitut du Procureur ne laisse guère le choix au juge Mamadou Seck », a annoncé l’avocat.



Actuellement, Pape Alé Niang passe devant le juge d'instruction. Et selon le Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS), Bamba Kassé, le collectif des avocats fera une déclaration imminente.