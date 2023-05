Le Procureur requiert un an de prison ferme contre Sonko

Le procès en appel pour diffamation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui pourrait hypothéquer sa candidature à la présidentielle de 2024, s'est ouvert lundi en l'absence du prévenu.



Lors de son réquisitoire, le Procureur général Bakhoum a requis deux ans de prison dont un ferme contre Sonko. Il a également exigé qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre le prévenu.



De son côté Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts



M. Sonko a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Son éligibilité pour la présidentielle de 2024 pourrait être remise en cause par une condamnation plus lourde en deuxième instance.