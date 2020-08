Le SYTJUST décrète encore 72 heures de grève

La paralysie des tribunaux sénégalais se poursuit. Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) remet ça. Selon L’AS, Me El Hadji Aya Boun Malick Diop et Cie ont encore décrété un mouvement d’humeur de 72 heures renouvelables allant du lundi au mercredi.







Le SYTJUST, qui estime que «le garde des Sceaux démontre chaque jour, à travers ses actes, son manque de considération à l’Institution judiciaire», dénonce l’autorisation au Centre de formation judiciaire (CFJ) d’assurer pendant dix jours l’initiation d’agents de l’administration pénitentiaire au métier de greffier ad hoc à mettre à la disposition des Juridictions en cas de grève du SYTJUST.





Par cet acte, indique le Secrétaire général du SYTJUST, «Me Malick Sall a démontré qu’il est prêt à faire régresser les travailleurs de la justice, plus particulièrement les greffiers. Les travailleurs de la Justice considèrent cette initiation comme une farce grotesque destinée uniquement à payer des per diem».





À leurs yeux, «une initiation sérieuse au métier de greffier requiert une durée de deux ans, dont six mois de stage pratique». Aussi, ils sont convaincus que 38 matons «mal formés» ne pourront pas suppléer plus de 400 greffiers et plus de 800 acteurs administratifs de la Justice qui observent la grève. Le SYTJUST, qui rappelle que le recours au greffier ad hoc est autorisé uniquement en matière pénale, promet de dénoncer toute illégalité, ainsi que ses auteurs et leurs complices.