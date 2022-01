Les audiences ordinaires suspendues jusqu'au 28 janvier à cause des élections locales

Les élections locales du 23 janvier 2022 vont gripper le calendrier judiciaire.



L'activité doit rester normale dans les tribunaux, tous les contentieux doivent être traités, mais les tribunaux se heurtent à la réalité des élections.



Conséquence, les audiences ordinaires au Tribunal seront suspendues jusqu’au vendredi 28 janvier.



La mesure va prendre effet à partir de demain vendredi 21 janvier, rapporte SourceA qui donne l’information.



Ainsi, toutes les audiences qui étaient prévues au Tribunal du travail hors classe de Dakar, dans les Tribunaux de Dakar, Pikine et Guédiawaye, les Tribunaux d’instance de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque sont reportées.



Cette décision s’explique par le fait que la plupart des magistrats sont actuellement retenus par les travaux des Commissions départementales de recensement des votes et les opérations de supervision des élections.



Les magistrats qui sont membres des Commissions de recensement des votes et les délégués qui supervisent les élections sont désignés par les présidents des cours d’appel.