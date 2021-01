Les avocats de Dame Amar et Cie : «On ira chercher une justice équitable»

Les avocats de Dame Amar comptent saisir la Cour D'appel

L’affaire Hiba Thiam n’a pas encore connu son épilogue. Ce, malgré la décision rendue, ce mercredi 27 janvier, par le juge de la 3e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Et pour cause ! Les avocats des condamnés envisagent de saisir la Cour d’appel de Dakar pour un nouveau jugement de ce dossier.





«Nous sommes dans quel pays ? Ces personnes disent qu’elles n’ont pas consommé de la drogue. Elles veulent qu’une expertise soit faite et on le leur refuse. Puis, on les condamne pour usage de drogue», a déploré un des conseils de la défense, Me Ciré Clédor Ly.





La robe noire de poursuivre : «L’autre chose est qu’on dit qu’ils ont été condamnés pour non-assistance à une personne en danger. C’est encore problématique, et je pense que c’est pour avoir un support et indemniser la famille de Hiba Thiam. Nous sommes désolés, nous ferons appel. On ira chercher une justice équitable.»









Les avocats de la famille de Hiba Thiam : «Justice a été rendue»





De leur côté, les avocats de la partie civile se réjouissent, eux, de ce délibéré. «Nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Cela ne ramènera pas à la vie Hiba Thiam, mais nos clients, notamment ses parents, sont très religieux. Mais c’est important ; nous sommes en société et les personnes responsables du décès ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme. La justice a été rendue et nous attendons de voir la suite de la procédure», a servi Me Seydou Diagne.





Alors qu’ils risquaient 8 mois de prison, Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias «Choupette», Djibril Ndiogou Bassène alias «Nekh» et Alia Bakir ont écopé de 6 mois ferme pour détention de drogue en vue de la consommation personnelle et non-assistance à une personne en danger. Le policier Lamine Diédhiou a lui été condamné à 6 mois assortis de sursis pour corruption passive. Seuls Amadou Niane et Louty Ba ont été relaxés dans cette affaire.