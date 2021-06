Les révélations de Baye Aly Faye, père d’Abdou Faye : «Ce qu’on a trouvé sur le corps de mon fils»

Abdou Faye, l’un des présumés complices de Baye Modou Fall alias «Boy Djiné»

Abdou Faye, l’un des présumés complices de Baye Modou Fall alias «Boy Djiné», a été retrouvé mort hier mercredi dans les locaux du commissariat central de Dakar. Selon les informations, il s’est suicidé par pendaison. Une thèse que réfute sa famille, au premier rang son père Pape Aly Faye.







En conférence de presse ce jeudi 10 juin au siège du Frapp, en compagnie de Guy Marius Sagna, la famille d’Abdou Faye a fait des révélations. «C’est son frère Fallou Faye qui m’a, le dimanche, informé de son arrestation. Et hier mercredi, il m’a annoncé son décès. Il a appris la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Car lorsqu’il est allé à la police pour apporter le petit-déjeuner à Abdou, on lui a signifié qu’il ne pouvait pas le voir, sans même daigné lui dire la vérité», a raconté Pape Aly Faye.







Avant de poursuivre : «Cette affaire nous fait mal. Nous ignorons les circonstances de sa disparition. On dit qu’il s’est suicidé, mais nous n’y croyons pas. Son homonyme Abdou Faye et son frère ont déjà vu le corps, mais ils m’ont confié que mon fils a des blessures à la tête.»