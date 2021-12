Litige foncier à Yoff : 22.852 m2 cédés aux agents de Sonatel et à Ecav Sarl, le Conservateur de Ngor-Almadies traîné en justice

Après les scandales financiers, les scandales fonciers. Un litige foncier relatif au TF 5470/DG devenu 260/Nga éclabousse Yoff.



Un terrain de 22.853 m2 appartenant aux héritiers de feus Talla Diagne, Salemba Seck, Thiba Sylla et Marième Sylla a été détourné à d’autres fins sur la base de manœuvres frauduleuses.



Le site détourné, informe Libération, a fini entre les mains de la coopérative de la Sonatel et d’Ecav Sarl. La magouille autour du site a été découverte par un expert commis par la justice, avant le tribunal de Dakar n’ordonne, le 19 novembre 2020, la restitution du terrain aux héritiers.



L’opération (douteuse) a été effectuée par l’administration de la propriété et des droits fonciers par la création, sur le même site, d’un autre titre foncier portant le numéro 16963/DG devenu le titre foncier numéro 1666/NGA d’une superficie de 4.861 m2 et l’a immatriculé, sans aucune expropriation, au nom de l’État.



Aux dernières nouvelles, informe le quotidien Libération dans sa parution de ce jeudi, le Conservateur de Ngor-Almadies a été traîné devant le Doyen des juges.