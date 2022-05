Littérature : l’écrivain sénégalais, El Hadji Diagola, perd sa bataille judiciaire contre Michel Houellebecq

El Hadji Diagola, perd sa bataille judiciaire contre Michel Houellebecq

Le 12 mai, la troisième chambre, première section du Tribunal Judiciaire de Paris, a rendu son jugement concernant l’affaire opposant l’écrivain sénégalais El Hadji Diagola, auteur en 2013 d’un manuscrit intitulé La Chute des barbelés, à Michel Thomas, dit Michel Houellebecq, auteur en 2015 du roman polémique à succès Soumission, selon Jeune Afrique.





“Court rappel des faits : pour El Hadji Diagola, Michel Houellebecq se serait un peu trop inspiré de son manuscrit, publié plus tard sous le titre Un musulman à L’Elysée (Edilivre) et qui raconte l’accession au pouvoir, en France, en 2022, d’un président de confession musulmane. Se sentant spolié de son travail, El Hadji Diagola espérait un procès en bonne et due forme permettant une analyse sur le fond des deux textes”, relate le média panafricain .





Pour l’heure, celui-ci n’aura pas lieu. Le tribunal a en effet considéré que « la remise par M. Diagola de son manuscrit aux éditeurs ne saurait s’entendre comme une divulgation au sens de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle. Il ne peut par conséquent prétendre au bénéfice de la présomption de titularité de droit d’auteur prévu par ce texte. »