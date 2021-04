Louga: Hameth Fall alias Islim condamné à 20 ans de travaux forcés pour assassinat

Condamnation pour Assassinat à Louga

La chambre criminelle de Louga a condamné, ce mercredi, le berger Ameth Fall à 20 ans de travaux forcés pour assassinat sur le commerçant Mamadou Neyba Sow (71 ans) et à payer une amende d'un million de francs à la famille de la victime.





Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 août 2019 au village de Diapo Sappo situé dans la commune de Mbeuleukhé dans le département de Linguère. Cette nuit-là, le meurtrier Hameth Fall alias Islim avait surpris la victime en train de prendre du thé avec son épouse dans son domicile. Il lui donna un violent coup de machette à la tête. Evacué au poste de santé de Mbeuleukhé, il rend l’âme quelques heures après.





D’après les témoignages de l’épouse de la victime, le meurtrier et un de ses amis avaient volé du bétail de Mamadou Neyba Sow. Lorsque son ami a été arrêté et emprisonné, Hameth Fall proférerait toujours des menaces de mort à l’encontre de la victime. Pour venger son ami, il s’est présenté devant le commerçant aux environs de 21 heures pour faire semblant d'acheter quelque chose. Après un échange de propos aigres-doux entre lui et le commerçant, il sortit sa machette pour lui donner un violent coup à la tête, lequel lui sera fatal.





Une fois l'acte meurtrier commis, il prend la fuite. Mais il sera arrêté et déféré au parqué le 19 aout 2019.





Attrait à la barre ce mercredi, le mis en causé a soutenu qu’il était parti chez la victime pour acheter du tabac et non pour le tuer. C’est au cours d’une petite altercation avec Mamadou Neyba Sow que Hameth Fall déclare lui avoir donné un coup de machette pour se défendre.