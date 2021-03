Louga : Une affaire de vol en réunion atterrit au tribunal

Une affaire d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicules, de violence et d’armes a été mise en délibéré au 12 avril par le tribunal de grande instance (TGI) de Louga (nord), a constaté l’APS.Deux individus impliqués dans cette affaire sont jugés par la chambre criminelle du TGI pour des faits survenus dans la nuit du 14 au 15 avril 2018, entre Boula et Dahra, dans la région de Louga. Ils sont accusés d’avoir effectué un braquage sur un véhicule de transport en commun en route pour Matam (nord), en provenance de Dakar.Les agresseurs avaient pris le contrôle de la voiture, qu’ils ont emmenée loin de son trajet, tenant en respect les passagers.Le lendemain du braquage, une voiture ressemblant à celle emportée par les agresseurs est retrouvée à Touba (centre), entre les mains de deux individus. Les recherches menées ensuite par les enquêteurs ont permis de retrouver, le 17 avril 2018, deux personnes soupçonnées d’être les auteurs du braquage.Des passagers du véhicule de transport en commun ont soutenu les avoir reconnues. Interpellés, les mis en cause ont nié les faits.Selon le procureur de la République, beaucoup de moyens ont été utilisés en vue de leur arrestation, lors de l’enquête. Trois ans après les faits, les victimes du braquage sont clairement revenus sur les détails de l’agression, ne doutant nullement que les personnes jugées par le TGI sont les auteurs des faits.Le procureur a estimé que les accusés n’étaient pas en mesure de donner la moindre preuve qu’ils étaient ailleurs que sur le lieu du braquage, ce jour-là . Il a requis une peine de travaux forcés à perpétuité à leur encontre.