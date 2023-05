MAC de Ziguinchor : René Capin Basséne entame une grève de la faim, Ampoï Bodian menace d'observer aussi une diète

Depuis le samedi 20 mai, le détenu René Capin Bassène, condamné à la perpétuité, dans l'affaire dite de la tuerie Boffa observe une grève de la faim. Une diète noire complète (sans manger, ni boire). Il entend ainsi dénoncer une injustice à son égard, dans cette affaire.





Selon des informations de sources proches de sa famille, René aurait demandé à ce que ses proches viennent prendre toutes ses affaires. Il a refusé une consultation par un médecin.



René a décidé de mener cette diète non seulement pour dénoncer le report du procès en appel annoncé pour le 19 mai, mais surtout sur le fait que l'autorité judiciaire n'a pas donné une suite à sa demande de liberté provisoire déposée, depuis plus de sept mois. Une forme d'injustice clamée par les détenus René et Omar Ampoï qui clament en outre toujours leur innocence. Selon nos informateurs, René pour cette fois-ci ne veut se plier sous aucune forme et ne souhaite aucune intervention.