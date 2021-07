Madiambal Diagne : «C’est me faire un mauvais procès, dire que j’ai bénéficié de privilèges pour...»

Le patron du groupe de presse Avenir Communication compte traduire en justice le magistrat Souleymane Téliko, pour diffamation. Selon Madiambal Diagne, ce dernier l’a accusé d’être un violeur et un escroc.



Dans ce dessein, il a reçu le feu vert du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour saisir la Cour suprême.



Maitre Malick Sall a ainsi autorisé l'ouverture de poursuites pénales contre le juge Souleymane Téliko, par ailleurs président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums).



Mais d’aucuns ont affirmé que le journaliste a obtenu un «privilège» de la part du ministre de la Justice qui entretient des relations quelque peu tendues avec le mis en cause.



«En quoi suis-je un privilégié ? Donc, Souleymane Téliko est un privilégié d’avoir la possibilité de saisir le tribunal pour des faits qui le diffament. Nous sommes égaux en droit ; il a la possibilité de saisir un tribunal et oui. Je trouve que c’est me faire un mauvais procès, dire que j’ai bénéficié de privilèges pour le poursuivre», a-t-il déclaré hier lors de l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio.



Madiambal Diagne explique : «J’ai saisi le ministre, parce que la procédure demande que pour saisir la Cour suprême, poursuivre pénalement un magistrat, le statut de la magistrature dispose qu’il fait une autorisation préalable du ministre de la Justice. C’est ce que j’ai fait.»



Avant d’insister : «J’ai saisi le ministre avec des éléments probants, et je ne suis pas le premier à le faire. Récemment, il y a un magistrat qui a été traduit devant la chambre criminelle. Certains d’entre eux ont des dossiers pendants devant la justice. Peut-être c’est parce qu’ils n’ont pas été médiatisés.»