Madiambal Diagne traîne le juge Téliko devant la Cour Suprême

Madiambal Diagne ne lâche pas le juge Souleymane Téliko. D’après Les Échos, le journaliste a déposé, mardi dernier, une plainte devant la Chambre criminelle de la Cour Suprême contre l’ex-président de l’Ums pour diffamation et injures publiques.



À signaler que le ministre de la Justice, Me Malick Sall, a autorisé Madiambal à poursuivre Téliko pour des accusations de viol proférées lors d’une audience correctionnelle le 4 juin 2021.



Pour rappel, Madiambal Diagne a écopé d’une condamnation de 6 mois de prison dont 3 mois ferme et d’une amende de 500 mille F CFA et 5 millions à titre de dommages et intérêts dans le procès pour diffamation l’opposant au juge Téliko.