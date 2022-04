Madiambal-Teliko : l’affaire n’est pas classée

Une victoire pour Madiambal Diagne. Le président de la Chambre commerciale de la Cour Suprême invite le patron du groupe de presse Avenir Communication à se présenter le 4 mai prochain au niveau de l’institution.



Objectif, renseigne Le Quotidien (édité par l’entreprise dirigée par Madiambal Diagne) dans son édition de ce vendredi : se pencher «sur les mérites de l’appel interjeté par le Procureur général près ladite Cour contre l’ordonnance de refus de plus ample informer de la commission d’instruction dans l’affaire Madiambal Diagne contre Souleymane Téliko».



Le journaliste avait saisi la Cour Suprême d’une plainte contre Souleymane Téliko. Il avait obtenu au préalable l’autorisation requise du ministre de la Justice. Madiambal Diagne sera entendu par la commission d’instruction mise en place pour traiter le dossier. Il s’agissait de recueillir la confirmation de sa plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre le magistrat et sa constitution de partie civile.



La commission rendra plus tard une ordonnance de refus de «plus ample informer». Non satisfait de cette décision, le patron du groupe Avenir Communication avait saisi l’Inspection générale des affaires judiciaires pendant que le Procureur général près la Cour Suprême avait de son côté interjeté appel.