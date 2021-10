Maître El Hadj Diouf donne des nouvelles d'Adji Sarr : "Elle n'ose plus..."

Me El Hadji Diouf donne ses nouvelles de Adji Sarr

La semaine dernière, Ousmane Sonko a fait une requête à la justice, pour lancer les auditions de fond et en terminer avec l’affaire Adji Sarr. Ce, par l’intermédiaire de ses avocats.





En effet, en fin février et début mars derniers, Adji Sarr avait accusé Ousmane Sonko de viol. Depuis lors, «l'instruction n’a pas avancé ; elle a même reculé». Maître Bamba Cissé renseigne d’ailleurs que «les demandes d’actes formulées par la défense ont, depuis lors, été refusées».





Mais pour l’avocat d’Adji Sarr, Me El Hadj Diouf, personne n’est plus pressé que l’accusatrice de voir cette affaire déboucher sur un procès. Pour Me Diouf, sa cliente ne peut même plus aller au marché.