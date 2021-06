Malick Sall promet de faire le maximum pour que Boy Djiné" rejoigne sa famille

Le ministre de la Justice, Malick Sall s’est exprimé sur l’affaire Boy Djiné, célèbre détenu qui a émus les Sénégalais par ses multiples évasions de prisons. Le Garde des Sceaux, qui prend part à la tournée économique de Macky Sall, dit « compatir » à la situation du détenu, avant de rassurer que rle dossier sera suivi afin qu'il puisse rejoindre les siens très prochainement ».



« Boy Djinné est un citoyen comme tout le monde, et moi, je compatis aujourd'hui à sa situation. Le seul problème de Boy Djinné c'est qu'à chaque fois qu'il s'évade et qu’on le rattrape, on est obligé de le condamner encore », a regretté le ministre qui s’exprimait au micro de Dakaractu.



Le ministre a tenu à rassurer la famille de boy djinné, ajoutant que « le maximum sera fait pour lui permettre de rejoindre sa famille très prochainement ».