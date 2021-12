Malversations au Trésor : Les deux inspecteurs placés sous mandat de dépôt

Le juge du 8e cabinet vient de placer sous mandat de dépôt Abdoul Aziz Diop, Percepteur de Mbacké de 2015 à avril 2021, et Mouhamed Ndiaye, Percepteur de Saint-Louis de 2020 à avril 2021. Ils sont visés pour détournement de deniers publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux, renseigne Libération Online.



Dans cette affaire, Abdoul Aziz Diop est visé pour une somme portant sur 2 459 435 371 F Cfa, alors que Mohamed Ndiaye est suspecté d’avoir soustrait 2 225 800 565 F Cfa, à savoir 220 835 550 F Cfa pour les mouvements de fonds, 1 112 800 565 F Cfa pour des apurements fictifs ou abusifs et 892 181 371 pour des virements non justifiés dans le système Sica Star.