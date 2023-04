Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : une grosse erreur notée sur les citations du procès en appel

Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko se retrouveront le 17 avril pour la deuxième manche de leur procès. Ils se présenteront devant la Cour d’appel pour une confirmation ou une infirmation du verdict prononcé le 30 mars dernier en première instance.



Les citations pour les parties ont été émises hier, mais la version produite comporte une grosse erreur. D’après Libération, qui donne l’information, il est mentionné dans le document que le président de Pastef a été condamné à trois mois avec sursis, soit un mois de plus que la durée de la peine prononcée par le juge Mamadou Yakham Keïta.



Mais pas de panique. Le journal informe que les citations en question ont été retournées pour correction et qu’une nouvelle version devrait être communiquée ce mercredi, à cinq jour du procès en appel.