Mame Ngor Jazaka gagne une manche au tribunal face à la société Bisa Béton

Mame Ngor Jazaka et Cie, habitants des cités Al Jazaka et Al Madinah : 1. La société Bisa Béton, contre laquelle ces derniers ont porté plainte pour des soupçons de pollution sonore et environnementale : 0. La partie n’est pas encore terminée, mais les plaignants peuvent envisager la suite du match avec optimisme.



D’après Libération, qui donne l’information, le juge des référés a ordonné une expertise en vue de déterminer le niveau de pollution sonore et environnementale généré par la centrale à béton et, le cas échéant, préciser son impact sur la santé des populations concernées.



L’expert désigné dispose d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions sur la table du juge.



Avant de prendre cette décision, ce dernier a déclaré mal fondées l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité soulevées par Bisa Béton. Mame Ngor Jazaka et Cie peuvent ainsi savourer cette bataille remportée avec l’espoir de gagner la guerre contre la centrale à béton.