Mandat d'arrêt international contre Juan Branco : Le Forum du Justiciable soutient la décision de la justice sénégalaise

Le parquet du tribunal de grande instance de Dakar a officiellement requis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Juan Branco, l'avocat français connu pour ses liens avec Ousmane Sonko. Cette procédure fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire pour plusieurs faits qualifiés de crimes et de délits, en lien avec les troubles survenus au début du mois de juin dans le pays.





La décision du parquet de poursuivre Juan Branco repose sur une revue approfondie des déclarations, écrits et publications de l'avocat. Le procureur de la République a identifié des éléments manifestement susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.