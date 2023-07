Mandat d’arrêt contre Juan Branco : Ciré Clédor Ly dénonce une manoeuvre d’intimidation

Le procureur de la République a émis un mandat d’arrêt international contre Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko, pour des « crimes et délits » en lien avec les troubles survenus début juin au Sénégal.





"Après avoir reçu la compilation des déclarations, écrits et posts" de l’avocat, "il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale", affirme un communiqué du parquet, annonçant "l’ouverture d’une information judiciaire".





Me Ciré Clédor, avocat lui aussi de M. Sonko a dénoncé une initiative réalisée à des “fins d'intimidation, sans compter l'incompétence du parquet national à poursuivre un avocat”.