Marathon budgétaire : Plus de 71 milliards pour la Justice

Vote du budget su ministère de la Justice

Le ministre de la Justice, Malick Sall, a fait face aux parlementaires, ce vendredi 10 décembre, afin de défendre le projet de budget 2022 de son département. Un budget qui a été arrêté à la somme de 71 839 549 729 F CFA. Il est reparti sur cinq programmes.





Le premier programme intéresse le pilotage, la coordination et la gestion administrative qui absorbe 32 299 075 585 de nos francs. Ce programme selon le rapport de la commission, «a pour objet l’amélioration de la gouvernance du secteur». Le but étant d’avoir «une coordination de l’action pour une gestion efficiente et efficace des ressources». En outre, le programme va renforcer les politiques sectorielles telles que la justice judiciaire, la protection judiciaire des mineurs et la promotion des droits humains.





Le deuxième programme, avec un budget de 16 226 734 357 F CFA, concerne la justice judiciaire. Il «consacre une nouvelle vision de service public en rendant la justice plus proche, plus efficace et plus protectrice», d’après le rapport de la commission.





La question de l’éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs est consignée dans le troisième programme. Les crédits sont arrêtés à 2 772 730 034 de nos francs. Il est question, ici, «du renforcement des services de la protection judiciaire des mineurs», nous informe le rapport de la commission.





Le quatrième programme vise l’amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. Une enveloppe de 19 316 291 815 F Cfa est prévue pour le volet administration pénitentiaire.





Enfin, le cinquième programme concerne la question de la bonne gouvernance et des droits humains. Les crédits sont arrêtés à 1 224 717 938 F Cfa.