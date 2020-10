Mariage gay à Mermoz : Retour de parquet pour les 25 homosexuels

Le face-à-face qui devait avoir lieu entre les 25 homosexuels et le procureur a finalement été ajourné après un déferrement tardif.Selon les informations du journal Libération, les gays Iont bénéficié d’un retour de parquet. Les mis en cause, âgés entre 16 et 30 ans, seront édifiés sur le sort aujourd’hui.Arrêtés alors qu’ils célébraient un mariage entre deux homosexuels à Mermoz, ils sont poursuivis pour acte contre nature et outrage aux bonnes mœurs.