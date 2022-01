Mbacké : L’adjoint au maire et son acolyte condamnés, le footballeur d'Agnam relaxé

Coup dur pour le premier adjoint au maire de Mbacké et le conseiller municipal El Hadj Lô. Ils ne vont pas participer aux élections locales du 23 janvier prochain.



Et pour cause ! Mor Sow et son acolyte viennent d'être condamnés à 2 ans dont 6 mois de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son délibéré ce jeudi.



Le footballeur d'Agnam est libre



Plus chanceux que ces deux agents municipaux de Mbacké, le footballeur domicilié à Agnam, Amar Ka, a été relaxé. Ainsi, ce dernier qui avait acheté à 50 000 F Cfa un faux extrait de naissance, peut retourner auprès des siens.



Ce trio avait été placé sous mandat de dépôt le 22 décembre dernier, pour faux en écriture publique authentique et faux et usage de faux.



Lors de leur procès, le procureur de Diourbel avait requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme. Mais le tribunal avait mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jeudi 13 janvier 2022.



Une enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Mbacké sur une affaire de faux et usage de faux, s'est soldée par l’arrestation du premier adjoint du maire de Mbacké et du conseiller municipal El Hadj Lô.



Au cours de leurs investigations, les hommes du commandant Abdou Wade ont découvert que ces deux présumés faussaires avaient délivré un faux acte de naissance à un certain Amar Ka, résidant à Agnam. Ce dernier a été mis aux arrêts et conduit à Mbacké pour les besoins de l’enquête.



En effet, le soi-disant footballeur avait payé 50 000 F Cfa au premier adjoint du maire de Mbacké pour réduire son âge. Ainsi, l'officier d'état civil lui avait confectionné un faux certificat de naissance.