Mbacké : Libérés, les six manifestants seront jugés ce jeudi

Mbacké : Libérés, les six manifestants seront jugés ce jeudi





Le délégué du Procureur de Mbacké, S.O.Diallo vient d'accorder la liberté provisoire au président du Conseil communal de la jeunesse, Serigne May Seck, du conseiller municipal, Ibrahima Diop, Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé .





Mais ils seront jugés jeudi prochain pour organisation et participation à une manifestation interdite selon une source de Seneweb.









Pour rappel, arrêté vendredi dernier pour organisation et participation à une manifestation interdite , tout ce beau monde a été déféré au Parquet de Mbacké ce lundi vers 07 heures sous une haute surveillance policière









Suite à l'arrestation du président du Conseil communal de la jeunesse Serigne Maye Seck et cie, leurs soutiens avaient promis de paralyser les activités à Mbacké en décrétant ce lundi une ville morte. Ils n'ont pas réussi le pari de la mobilisation.





Mais les éléments du commissariat urbain de Mbacké, appuyés d'un renfort du Gouvernement Mobile d'Intervention (GMI), avaient déployé un impressionnant dispositif sécuritaire au niveau du tribunal et les axes stratégiques. Les hommes du commissaire Alioune Fall veillaient au grain pour empêcher tout acte de troubles à l'ordre public.













Un collectif regroupant des habitants de Mbacké avait initié, vendredi dernier, un sit-in au quartier Escale pour exiger le déguerpissement d'une station-service pour l'implantation d'un rond-point.









Malgré l'interdiction du préfet Khadim Hann, certains jeunes ont voulu tenir ce rassemblement sur la voie publique.





Les éléments du commissariat urbain de Mbacké avaient procédé à l'arrestation de six (6) personnes. Il s’agit du président du Conseil communal de la jeunesse, Serigne May Seck, du conseiller municipal, Ibrahima Diop, Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé .