Mbour - Émigration clandestine : Le papa de Doudou et deux autres risquent 2 ans de prison

Mamadou Lamine Faye, Serigne Dieng et Keita Lô risquent chacun deux (02) ans de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de trafic de migrants.Selon le procureur qui a requis cette peine, les trois pères de familles ont exposé leurs enfants. Car, ils ne pouvaient pas ignorer le danger qui guettait leurs progénitures."Ils vont naturellement dire qu'ils sont assaillis par les difficultés de la vie. Mais avec 250.000 FCfa, ils peuvent débuter une activité très lucrative. Ils nous parlent de leur peines et de leurs misères, mais ils sont responsables de tout ce qui est arrivé", a affirmé le procureur dans sa plaidoirie.En effet, le dénominateur commun de ces pères de familles est qu'ils sont tous les trois des pêcheurs. Ils ont exprimé beaucoup de regrets mais Mamadou Lamine Faye demeure le papa le plus malheureux dans cette histoire car son fils Doudou est resté dans les eaux.D'emblée, Mamadou Lamine Faye a assuré que son fils était âgé de 16 ans et non 14 ans comme cela a été soutenu dans les médias."Depuis lors, si je vous dis que je suis normal je vous mens. Je l'ai inscrit à l'école coranique et française. Il avait beaucoup de talents au football. Il a évolué à l'Institut Diambars. Je voulais juste lui ouvrir les portes de la réussite. Je l'ai amené voir des marabouts pour qu'ils lui disent des prières".Le papa de Doudou qui assure qu'il a des problèmes de nerf soutient que s'il savait que son fils allait périr dans ce voyage il ne prendrait pas le risque de l'embarquer."Mon esprit n'est plus avec moi, il est parti avec l'âme de mon fils. La pêche ne nourrit plus son homme et je ne voulais pas enlever à mon fils la chance de réussir dans le football. Je ne voulais pas le laisser finir comme moi", dit-il, la voix empreinte d'émotion.Alioune Dieng, âgé de 20 ans et fils de Serigne Dieng est revenu sain et sauf. Son papa explique : "mon fils est un pêcheur, depuis 3 ans il exerce ce métier qui ne nourrit plus son homme. Je n'étais pas au courant de son départ. Il est parti dans la pirogue de Maodo Pouye, son cousin. Il n'a pas déboursé un centime dans ce voyage, car le convoyeur est un parent".Khalipha Lô, le fils de Keita Lô, aussi a eu plus de chance que Doudou : "Mon fils est bien revenu, il a 18 ans. Si l'occasion se représentait c'est moi-même qui le dénoncerait".Cependant, les avocats de la défense estiment que les trois prévenus étaient plutôt des victimes. Et qu'ils avaient plus besoin de soutien psychologique que d'être traînés à la barre des tribunaux. Ils ont invité le juge à donner un verdict plus clément. Car, ils méritent une seconde chance.Me Abdoulaye Tall, de dire : "ces pères de familles ne sont pas des délinquants. Ils sont victimes du système. Faye est traumatisé depuis l'annonce du décès de son fils. Il mérite une assistance psychologique et non une peine de 2 ans. Voilà quelqu'un qui nourrissait un amour profond pour son fils. Il a fait tous les efforts pour son fils. Il a recueilli des prières et bénédictions pour son fils afin qu'il arrive sain et sauf".L'avocat a défendu qu'il appartenait à tout un chacun de décourager ce phénomène. Concernant le délit de complicité, il juge que personne n'a incité l'autre à prendre ce risque et que leur acte n'était pas intentionnel."La mer n'est pas un milieu périlleux pour un pêcheur. Son milieu naturel c'est la mer. Le choc est traumatique. Est-ce que la prison est un milieu approprié pour faire le deuil de son enfant. On ne peut plus compter sur la mer pour vivre. Rendez une décision humanitaire ! " a défendu Me Tall qui a demandé que les fins de la poursuite soient renvoyées.Son confrère Me Assane Dioma Ndiaye soutient que l'humanisme devrait primer au-delà de l'émotion."Un jeune promis à un avenir radieux. Il pensait qu'il pouvait promouvoir son fils. L'heure est grave parce que des milliers de jeunes partent en mer. Dans d'autres pays, on les auraient amené dans des centres de psychothérapie et non devant les tribunaux. Les enfants d'aujourd'hui échappent à notre autorité. Nous en sommes tous victimes. Aucune peine de prison ne saurait remplacer la peine que ressentent ces parents. M. le Président , permettez à ces familles de passer leur deuil, de cicatriser leurs plaies!Il faut faire de Mamadou Lamine Faye un symbole du combat contre l'émigration", a dit Me Ndiaye qui a demandé une application bienveillante de la loi.Une demande de liberté provisoire a été formulée, ce que le tribunal a rejeté. Les trois prévenus devront attendre jusqu'au 08 décembre prochain pour le délibéré qui scellera leur sort.