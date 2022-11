Mbour : Emprisonné pour viol, B. Diouf acquitté par la chambre criminelle un an après

Il est acquitté après 1 an de prison pour viol

En détention depuis octobre 2021, B. Diouf (33 ans) hume désormais l'air de la liberté. Il a été accusé par l'élève D. Diao (22 ans) de viol.





L'accusé a été blanchi par la Cour de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour après avoir écouté la version des deux parties.

B. Diouf et D. Diao se sont connus au cours d'un voyage à Dakar, ils ont sympathisé et échangé leurs contacts. Ils se parlaient souvent via WhatsApp. D. Diao qui dit vendre du savon allait faire une livraison chez B. Diouf.





De 11 h à 18 h, la fille est restée chez B. Diouf, qui l'invite même à partager son repas. Au moment de rentrer, la plaignante assure que son présumé bourreau lui aurait proposé de la laisser téter ses seins en guise de souvenir suite à leur rencontre.





Puis, voulant aller plus loin, il a sorti un couteau et sous la menace, il entretient à deux reprises des relations sexuelles avec D. Diao. Le mis en cause depuis l'enquête préliminaire a réfuté la thèse du viol.





En rentrant chez elle, elle trouve la mère de son violeur assise devant la cour de la maison.

"Il m'a dit 'c'est elle ma mère, salue la'. J'ai salue sa mère et elle ne m'a même pas répondu. Il m'a accompagné jusqu'à ce que je prenne un taxi", explique D. Diao.





Le juge Pierre Tine lui demande pourquoi elle n'avait pas expliqué à la mère de B. Diouf ce qu'elle venait de subir de la part de son fils.

Elle retorque : "j'ai salué sa mère et elle ne m'a pas répondu. Qui me dit que si je lui avais dit que son fils m'a violé ils n'allaient pas me séquestrer et me retenir pour la nuit".