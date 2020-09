Mbour : Il viole l'état d'urgence et fracture les doigts du gendarme

il fracture la main d'un gendarme

Coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 21 jours, rébellion envers des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, mise en danger à la vie d'autrui et violation des dispositions relatives à l'état d'urgence.





Ce sont les griefs reprochés à Abdoulaye Faye. Le prévenu qui a été reconnu coupable, écope d'une peine de 6 mois ferme. Les faits remontent au mois de mai dernier. Abdoulaye Faye avait été interpellé pour violation de l'interdiction du transport interurbain. Il assurait les dessertes entre Diourbel, Fatick, Louga, et Thiès. Lors de son interpellation, Abdoulaye Faye s'est opposé aux gendarmes.