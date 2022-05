Mbour : La Police met fin aux agissements d’une redoutable bande d’agresseurs

La police met fin aux agissements d'une bande d'agresseurs

Les éléments du Commissariat Central de Mbour et ceux de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar ont mis hors d’état de nuire une bande d’agresseurs et de voleurs à main armée qui écumaient la zone de Mbour et de Dakar. Les malfaiteurs, au nombre de 10, auteurs d’une série d’agressions, ont fait de la délinquance leur jeu favori. Leur maître-mot pendant des années : semer la terreur.





Leur dernière action en date remonte au 1er mai dernier aux environs de 15 heures. Ce jour-là, à bord de motos, ils ont agressé deux individus de nationalité indienne et un Sénégalais devant un magasin au quartier Médine de Mbour. Le tableau de chasse révèle également qu’ils avaient menacé les victimes avec des armes blanches et à feu avant de se soustraire des lieux en emportant un sac contenant la somme 19 millions de Francs CFA.





D’après nos sources, ils étaient dans le collimateur des limiers suite à plusieurs forfaits et de nombreuses récriminations.





L'enquête a permis de procéder à l'interpellation de 05 membres de la bande.





A l'issue des investigations, il a été procédé à l'interpellation de M. Fall né en 1990 à Dakar, Nd. Thiam né en 1992 à Mbao, d’A. Kh. Gning né le 20 Novembre 1990 à Médina Gounass, d’I. Ndiaye né en 1987 à Diourbel, et de N. NIiang né en 1990 à Pikine.





Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux premiers nommés ont été identifiés comme des membres actifs de la bande ayant perpétré le vol au quartier Médine de Mbour.





Durant l’audition, les malfrats ont reconnu avoir à maintes reprises commis des actes de vols avec violence dans ces zones.